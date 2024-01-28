Путин и Лукашенко приняли участие в открытии уникального зимовочного комплекса в Антарктиде
Путин по ВКС участвует в запуске нового зимовочного комплекса в Антарктиде
Российский лидер Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко дистанционно участвуют в церемонии открытия нового зимовочного комплекса (НЗК) станции "Восток" в Антарктиде. Там находятся глава Российской антарктической экспедиции Павел Лунёв, руководитель станции Захар Акулов и другие специалисты, которые также вышли на связь.
"Открытие нового зимовочного комплекса на легендарной станции "Восток" — событие примечательное и для наших полярников, и для всей страны. В исследовании освоения этого континента нашим исследователям- первопроходцам принадлежит одно из ключевых мест", — подчеркнул Путин, напомнив, что именно русская экспедиция Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыла этот материк в 1820 году.
Отметим, что зимовочный комплекс станции "Восток" является первым зданием в мире, которое создано на полюсе холода Земли. На данный момент РФ имеет самое большое представительство в Антарктиде — десять станций. Многие из них находятся на побережье, а "Восток" — в центре континента, эта станция расположена вблизи Южного геомагнитного полюса Земли.
А 26 января Путин дал старт строительству атомного ледокола "Ленинград" на Балтийском заводе. В церемонии также приняли участие глава "Росатома" Алексей Лихачёв, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Северной столицы Александр Беглов.
ТАСС / Алексей Никольский