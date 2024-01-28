Путин и Лукашенко приняли участие в открытии уникального зимовочного комплекса в Антарктиде

Российский лидер Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко дистанционно участвуют в церемонии открытия нового зимовочного комплекса (НЗК) станции "Восток" в Антарктиде. Там находятся глава Российской антарктической экспедиции Павел Лунёв, руководитель станции Захар Акулов и другие специалисты, которые также вышли на связь.

"Открытие нового зимовочного комплекса на легендарной станции "Восток" — событие примечательное и для наших полярников, и для всей страны. В исследовании освоения этого континента нашим исследователям- первопроходцам принадлежит одно из ключевых мест", — подчеркнул Путин, напомнив, что именно русская экспедиция Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыла этот материк в 1820 году.

Отметим, что зимовочный комплекс станции "Восток" является первым зданием в мире, которое создано на полюсе холода Земли. На данный момент РФ имеет самое большое представительство в Антарктиде — десять станций. Многие из них находятся на побережье, а "Восток" — в центре континента, эта станция расположена вблизи Южного геомагнитного полюса Земли.