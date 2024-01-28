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28 января, 11:48

Путин: Российская станция "Восток" в Антарктиде — одна из самых современных

Российская научно-исследовательская станция "Восток" является одной из самых современных и хорошо оснащённых в Антарктиде. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса.

Монтаж нового зимовочного комплекс астанции "Восток" в Антарктиде.. Видео предоставлено пресс-службой президента РФ.

"До недавнего времени условия на станции были весьма скромными. Аскетичными, можно сказать. Были далеки от современного уровня и комфорта. Последний капитальный ремонт был здесь более 40 лет назад. Первые строения, насколько я знаю, уже давно погребены под снегом. Даже чуть более поздние — частично или полностью погружены в снег", — указал глава российского государства, добавив, что в настоящее время возможности станции на порядок увеличились.

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Путин: Комплекс России в Антарктиде будет открытой площадкой для мировых учёных

Напомним, сегодня глава государства по ВКС дал старт работе нового зимовочного комплекса (НЗК) станции "Восток" в Антарктиде. В церемонии также участвовал его белорусский коллега Александр Лукашенко. Зимовочный комплекс станции "Восток" является первым зданием в мире, которое создано на полюсе холода Земли. Путин назвал запуск НЗК большим событием для России и её друзей.

Обложка ©

Пресс-служба Президента РФ

Дарья Нарыкова
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