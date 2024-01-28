Путин: Российская станция "Восток" в Антарктиде — одна из самых современных

Российская научно-исследовательская станция "Восток" является одной из самых современных и хорошо оснащённых в Антарктиде. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса.

"До недавнего времени условия на станции были весьма скромными. Аскетичными, можно сказать. Были далеки от современного уровня и комфорта. Последний капитальный ремонт был здесь более 40 лет назад. Первые строения, насколько я знаю, уже давно погребены под снегом. Даже чуть более поздние — частично или полностью погружены в снег", — указал глава российского государства, добавив, что в настоящее время возможности станции на порядок увеличились.