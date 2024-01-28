Путин: Запуск НЗК в Антарктиде — большое событие для России и её друзей

Запуск нового зимовочного комплекса (НЗК) станции "Восток" в Антарктиде является значимым событием для России и её партнёров. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, глава государства принял участие в церемонии открытия вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Президент России Владимир Путин по ВКС участвует в запуске уникального зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Открытие нового зимовочного комплекса на легендарной станции "Восток" — событие большое и знаменательное и для наших учёных-полярников, и, я думаю, что даже для всей страны, и для наших партнёров, для наших друзей", — отметил президент.

Путин подчеркнул, что в освоении Антарктиды российские исследователи занимают одно из ключевых мест. Так, глава государства напомнил о первой русской экспедиции в регион в 1819–1821 годах, которую возглавляли Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев. Это общая история России, история свершений наших предков, которыми гордятся в РФ и Белоруссии, указал президент, добавив, что отечественные учёные постоянно трудятся в Антарктике с 1955 года. При этом условия на "Востоке" довольно экстремальные.

"Настоящее высокогорье — почти 3,5 тысячи метров над уровнем океана. Низкое содержание кислорода, максимально сухой воздух, жёсткое ультрафиолетовое излучение. А ещё надо к этому прибавить удалённость от берега — порядка 1,5 тысячи километров. И пять месяцев полной темноты", — напомнил лидер РФ.