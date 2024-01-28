Путин: Комплекс России в Антарктиде будет открытой площадкой для мировых учёных

Получившая новый зимовочный комплекс отечественная антарктическая станция "Восток" сможет принимать иностранных учёных. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии открытия НЗК.

Новый зимовочный комплекс станции "Восток" в Антарктиде. Видео © Пресс-служба президента РФ

"Новая станция позволит укрепить сотрудничество учёных из разных стран, станет открытой площадкой для решения актуальных проблем в сфере изучения природы и окружающей среды и для продвижения совместных научных инновационных программ в рамках Союзного государства России и Белоруссии", — подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что "Востоку" предстоит выполнить массу задач, среди которых мониторинг солнечной активности и изучение роли Антарктиды в изменении климата.