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28 января, 11:45

Путин: Комплекс России в Антарктиде будет открытой площадкой для мировых учёных

Получившая новый зимовочный комплекс отечественная антарктическая станция "Восток" сможет принимать иностранных учёных. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии открытия НЗК.

Новый зимовочный комплекс станции "Восток" в Антарктиде. Видео © Пресс-служба президента РФ

"Новая станция позволит укрепить сотрудничество учёных из разных стран, станет открытой площадкой для решения актуальных проблем в сфере изучения природы и окружающей среды и для продвижения совместных научных инновационных программ в рамках Союзного государства России и Белоруссии", — подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что "Востоку" предстоит выполнить массу задач, среди которых мониторинг солнечной активности и изучение роли Антарктиды в изменении климата.

Путин: Запуск НЗК в Антарктиде — большое событие для России и её друзей
Путин: Запуск НЗК в Антарктиде — большое событие для России и её друзей

Как сообщал Лайф, сегодня Путин по ВКС дал старт работе нового зимовочного комплекса (НЗК) станции "Восток" в Антарктиде. В церемонии также участвовал его белорусский коллега Александр Лукашенко. Зимовочный комплекс станции "Восток" является первым зданием в мире, которое создано на полюсе холода Земли.

Обложка ©

Пресс-служба президента РФ

Александр Юнашев
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