Путин: Комплекс России в Антарктиде будет открытой площадкой для мировых учёных
Получившая новый зимовочный комплекс отечественная антарктическая станция "Восток" сможет принимать иностранных учёных. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии открытия НЗК.
Новый зимовочный комплекс станции "Восток" в Антарктиде. Видео © Пресс-служба президента РФ
"Новая станция позволит укрепить сотрудничество учёных из разных стран, станет открытой площадкой для решения актуальных проблем в сфере изучения природы и окружающей среды и для продвижения совместных научных инновационных программ в рамках Союзного государства России и Белоруссии", — подчеркнул президент.
Глава государства добавил, что "Востоку" предстоит выполнить массу задач, среди которых мониторинг солнечной активности и изучение роли Антарктиды в изменении климата.
Как сообщал Лайф, сегодня Путин по ВКС дал старт работе нового зимовочного комплекса (НЗК) станции "Восток" в Антарктиде. В церемонии также участвовал его белорусский коллега Александр Лукашенко. Зимовочный комплекс станции "Восток" является первым зданием в мире, которое создано на полюсе холода Земли.
Пресс-служба президента РФ