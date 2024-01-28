Российский лидер Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проводят в воскресенье, 28 января, переговоры в Санкт-Петербурге. Встреча проходит в Константиновском дворце в Стрельне.

Путин проводит переговоры с Лукашенко в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE

Главы государств обсуждают в Северной столице вопросы двустороннего сотрудничества. В начале встречи Путин напомнил, что накануне они посетили мероприятия по случаю освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а сегодня осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс "СКА-арена" — самую большую крытую ледовую площадку в мире вместимостью 21 500 зрителей. Путин поблагодарил белорусского коллегу за то, что тот приехал в Санкт-Петербург и ради этого изменил график.