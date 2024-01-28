Путин проводит переговоры с Лукашенко в Санкт-Петербурге
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Российский лидер Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проводят в воскресенье, 28 января, переговоры в Санкт-Петербурге. Встреча проходит в Константиновском дворце в Стрельне.
Путин проводит переговоры с Лукашенко в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE
Главы государств обсуждают в Северной столице вопросы двустороннего сотрудничества. В начале встречи Путин напомнил, что накануне они посетили мероприятия по случаю освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а сегодня осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс "СКА-арена" — самую большую крытую ледовую площадку в мире вместимостью 21 500 зрителей. Путин поблагодарил белорусского коллегу за то, что тот приехал в Санкт-Петербург и ради этого изменил график.
"Я очень рад возможности поговорить с вами сегодня вечером не спеша о наших двусторонних отношениях, о нашем взаимодействии в рамках СНГ, в рамках ОДКБ, ЕАЭС. У нас здесь тоже очень большой комплекс работы совместной", — сказал президент РФ в начале переговоров.
Также 28 января Путин и Лукашенко по видеосвязи приняли участие в церемонии открытия нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Это событие примечательно для РФ и её партнёров, указал российский лидер. Путин подчеркнул, что в освоении Антарктиды российские исследователи занимают одно из ключевых мест.
А накануне президент РФ посетил Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память жертв блокады и защитников города. Кроме того, глава государства возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке. Затем Путин и Лукашенко открыли в Гатчинском районе Ленобласти мемориал в память о мирных жителях СССР, которые стали жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, и посетили концерт-реквием.