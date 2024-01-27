Путин: Мы никогда не предадим память и подвиг наших отцов, дедов и прадедов
Россия никогда не предаст память наших предков, победивших нацизм в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на концерте на "Газпром-арене" по случаю 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Путин заявил, что Россия никогда не предаст память о подвиге предков, победивших нацизм в годы ВОВ. Видео © LIFE
"Мы никогда не предадим память и подвиг наших отцов, дедов и прадедов. Никогда не забудем их жертвенный путь к Великой Победе", — сказал глава государства.
Президент отметил, что у каждого россиянина есть родные, которые сражались на фронте или трудились в тылу. А их самоотверженность, сплочённость и любовь к Родине дали запас духовной прочности на многие поколения вперёд. Как подчеркнул глава государства, память об этих героях всегда будет жить в сердцах россиян.
В числе героев Путин назвал участников обороны Брестской крепости и Москвы, защитников волжских рубежей и курских полей, генералов и рядовых, солдатских матерей, тружеников тыла.
"И, конечно, мужественные, несгибаемые жители блокадного города на Неве. Вся Россия чествует сегодня ваш подвиг. С праздником вас, с Днём полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады", — поздравил президент.
Напомним, 27 января в России отмечается важная дата — 80-я годовщина освобождения Ленинграда от блокады. Трагические события начались 8 сентября 1941 года, когда вермахт осадил отрезанный от остальной страны город. На протяжении почти 900 дней он был связан с внешним миром лишь по Ладожскому озеру и воздуху, пока 27 января 1944 года Красная армия, проведя успешную наступательную операцию, не освободила Северную столицу. Сегодня президент России Владимир Путин посетил Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память жертв блокады и защитников города. Кроме того, глава государства возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке. Затем Путин и Лукашенко открыли в Гатчинском районе Ленобласти мемориал в память о мирных жителях СССР, которые стали жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев