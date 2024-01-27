Путин: Мы никогда не предадим память и подвиг наших отцов, дедов и прадедов

Россия никогда не предаст память наших предков, победивших нацизм в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на концерте на "Газпром-арене" по случаю 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Путин заявил, что Россия никогда не предаст память о подвиге предков, победивших нацизм в годы ВОВ. Видео © LIFE

"Мы никогда не предадим память и подвиг наших отцов, дедов и прадедов. Никогда не забудем их жертвенный путь к Великой Победе", — сказал глава государства.

Президент отметил, что у каждого россиянина есть родные, которые сражались на фронте или трудились в тылу. А их самоотверженность, сплочённость и любовь к Родине дали запас духовной прочности на многие поколения вперёд. Как подчеркнул глава государства, память об этих героях всегда будет жить в сердцах россиян.

В числе героев Путин назвал участников обороны Брестской крепости и Москвы, защитников волжских рубежей и курских полей, генералов и рядовых, солдатских матерей, тружеников тыла.