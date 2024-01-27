Путин: Россия продолжит расследовать преступления нацистов в годы ВОВ
Россия будет продолжать расследование преступлений, которые совершили нацисты в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия мемориала в память о жертвах нацистского геноцида в годы ВОВ.
Глава государства подчеркнул, что блокада Ленинграда была беспрецедентной по своей жестокости и цинизму. Более миллиона мирных жителей стали жертвами голода, холода, бесконечных обстрелов и бомбёжек. Эти данные, как напомнил президент, были подтверждены документально и доказаны в суде.
"Такая работа будет вестись и по всем другим преступлениям, совершённым нацистами в годы войны против мирного населения нашей страны", — пообещал российский лидер.
Вместе с тем Путин добавил, что нацисты "поставили смерть на поток" в концлагерях, гетто, тюрьмах в Германии, на оккупированных землях Австрии, Голландии, Чехословакии, Польши, Советского Союза.
Ранее Лайф сообщал, что Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах геноцида во время ВОВ. Комплекс находится в Гатчинском районе Ленинградской области.
Сегодня, 27 января, в России отмечается 80-я годовщина освобождения Ленинграда от блокады. Она началась 8 сентября 1941 года и закончилась лишь спустя почти 900 дней — 27 января 1944 года, унеся жизни сотен тысяч человек. В связи с памятной датой Владимир Путин посетил Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память жертв тех событий и защитников города. Кроме того, российский лидер возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке.