Путин: Россия продолжит расследовать преступления нацистов в годы ВОВ

Россия будет продолжать расследование преступлений, которые совершили нацисты в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия мемориала в память о жертвах нацистского геноцида в годы ВОВ.

Глава государства подчеркнул, что блокада Ленинграда была беспрецедентной по своей жестокости и цинизму. Более миллиона мирных жителей стали жертвами голода, холода, бесконечных обстрелов и бомбёжек. Эти данные, как напомнил президент, были подтверждены документально и доказаны в суде.

"Такая работа будет вестись и по всем другим преступлениям, совершённым нацистами в годы войны против мирного населения нашей страны", — пообещал российский лидер.

Вместе с тем Путин добавил, что нацисты "поставили смерть на поток" в концлагерях, гетто, тюрьмах в Германии, на оккупированных землях Австрии, Голландии, Чехословакии, Польши, Советского Союза.