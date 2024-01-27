Путин назвал истинную цель нацистов в годы Великой Отечественной войны

Нацисты воевали не с политическим режимом или идеологией, их целью были территории и ресурсы СССР, уничтожение населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия Мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).

Путин заявил, что целью нацистов в годы ВОВ были территории и ресурсы СССР, уничтожение населения. Видео © LIFE

Глава российского государства обратил внимание, что из общего числа потерь, которые понёс Советский Союз в годы ВОВ, более половины составили именно мирные жители.

"Их целью были богатейшие природные ресурсы, территории нашей страны и физическое уничтожение большинства граждан. Остальным они уготовили роль рабов, лишённых родной культуры, традиций и языка. Эти злодейские цели отражены во многих нацистских документах и воплотились в жутких, леденящих душу массовых казнях, убийствах гражданского населения", — подчеркнул российский лидер.