Путин: Преступления гитлеровцев и их пособников не имеют срока давности
Преступления гитлеровцев и их пособников не имеют срока давности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.
Путин заявил, что преступления гитлеровцев и их пособников не имеют срока давности. Видео © LIFE
"Наше сострадание передаётся от поколения к поколению и не имеет срока давности. Как не имеют его преступления гитлеровских изуверов и их пособников — тех, кто хладнокровно планировал и жестоко творил геноцид советского народа", — сказал Путин.
Также глава государства подчеркнул, что эти преступления были совершены не на полях сражений — массовые убийства беззащитных женщин, детей, инвалидов, пожилых людей "были продуманными системными карательными акциями".
Напомним, Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко принимают участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в Гатчинском районе Ленинградской области. Главы двух государств приехали на церемонию на одной машине.
Сегодня в России отмечается 80-я годовщина освобождения Ленинграда от блокады. Она началась 8 сентября 1941 года и закончилась лишь спустя почти 900 дней — 27 января 1944 года, — унеся жизни сотен тысяч человек. В связи с памятной датой Владимир Путин посетил Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память жертв тех событий и защитников города. Кроме того, российский лидер возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев