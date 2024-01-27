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27 января, 14:32

Путин: Преступления гитлеровцев и их пособников не имеют срока давности

Преступления гитлеровцев и их пособников не имеют срока давности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

Путин заявил, что преступления гитлеровцев и их пособников не имеют срока давности. Видео © LIFE

"Наше сострадание передаётся от поколения к поколению и не имеет срока давности. Как не имеют его преступления гитлеровских изуверов и их пособников — тех, кто хладнокровно планировал и жестоко творил геноцид советского народа", — сказал Путин.

Также глава государства подчеркнул, что эти преступления были совершены не на полях сражений — массовые убийства беззащитных женщин, детей, инвалидов, пожилых людей "были продуманными системными карательными акциями".

Путин почтил память жертв блокады Ленинграда, возложив венок на Пискарёвском кладбище
Путин почтил память жертв блокады Ленинграда, возложив венок на Пискарёвском кладбище

Напомним, Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко принимают участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в Гатчинском районе Ленинградской области. Главы двух государств приехали на церемонию на одной машине.

Сегодня в России отмечается 80-я годовщина освобождения Ленинграда от блокады. Она началась 8 сентября 1941 года и закончилась лишь спустя почти 900 дней — 27 января 1944 года, — унеся жизни сотен тысяч человек. В связи с памятной датой Владимир Путин посетил Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память жертв тех событий и защитников города. Кроме того, российский лидер возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Матвей Константинов
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