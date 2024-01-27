Путин: Преступления гитлеровцев и их пособников не имеют срока давности

Преступления гитлеровцев и их пособников не имеют срока давности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

Путин заявил, что преступления гитлеровцев и их пособников не имеют срока давности. Видео © LIFE

"Наше сострадание передаётся от поколения к поколению и не имеет срока давности. Как не имеют его преступления гитлеровских изуверов и их пособников — тех, кто хладнокровно планировал и жестоко творил геноцид советского народа", — сказал Путин.

Также глава государства подчеркнул, что эти преступления были совершены не на полях сражений — массовые убийства беззащитных женщин, детей, инвалидов, пожилых людей "были продуманными системными карательными акциями".