Лукашенко предложил Путину "махнуть" в Антарктиду
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому лидеру Владимиру Путину "махнуть" в Антарктиду. Эту идею он озвучил в ходе церемонии открытия нового зимовочного комплекса (НЗК) станции "Восток".
"Владимир Владимирович, может когда-нибудь махнём? Интересно", — сказал Лукашенко.
Российский лидер, к слову, положительно отнёсся к этому предложению.
"Да, хорошо", — ответил Путин с улыбкой.
Как ранее сообщал Лайф, в воскресенье, 28 января, Путин вместе с Лукашенко по видеосвязи приняли участие в церемонии открытия нового зимовочного комплекса (НЗК) станции "Восток" в Антарктиде. Это событие примечательно для всей России и её партнёров, подчеркнул глава государства. По его словам, в освоении Антарктиды российские исследователи занимают одно из ключевых мест.
LIFE / Павел Баранов