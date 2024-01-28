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28 января, 12:22

Лукашенко предложил Путину "махнуть" в Антарктиду

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому лидеру Владимиру Путину "махнуть" в Антарктиду. Эту идею он озвучил в ходе церемонии открытия нового зимовочного комплекса (НЗК) станции "Восток".

"Владимир Владимирович, может когда-нибудь махнём? Интересно", — сказал Лукашенко.

Российский лидер, к слову, положительно отнёсся к этому предложению.

"Да, хорошо", — ответил Путин с улыбкой.

Как ранее сообщал Лайф, в воскресенье, 28 января, Путин вместе с Лукашенко по видеосвязи приняли участие в церемонии открытия нового зимовочного комплекса (НЗК) станции "Восток" в Антарктиде. Это событие примечательно для всей России и её партнёров, подчеркнул глава государства. По его словам, в освоении Антарктиды российские исследователи занимают одно из ключевых мест.

Путин: Комплекс России в Антарктиде будет открытой площадкой для мировых учёных
Путин: Комплекс России в Антарктиде будет открытой площадкой для мировых учёных
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LIFE / Павел Баранов

Наталья Исакова
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