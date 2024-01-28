Лукашенко предложил Путину "махнуть" в Антарктиду

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому лидеру Владимиру Путину "махнуть" в Антарктиду. Эту идею он озвучил в ходе церемонии открытия нового зимовочного комплекса (НЗК) станции "Восток".

"Владимир Владимирович, может когда-нибудь махнём? Интересно", — сказал Лукашенко.

Российский лидер, к слову, положительно отнёсся к этому предложению.