Путину и Лукашенко подарили именные свитеры во время посещения нового комплекса "СКА-арена"

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетили новый многофункциональный спортивно-концертный комплекс "СКА-арена" в Санкт-Петербурге. Также там побывали губернатор Северной столицы Александр Беглов, первый вице-президент Федерации хоккея Роман Ротенберг, гендиректор площадки Антон Купченко и гендиректор хоккейного клуба Дмитрий Константинов.

Путин и Лукашенко посетили новый комплекс "СКА-арена" в Петербурге. Видео © LIFE

В ходе посещения объекта лидерам двух стран подарили именные свитера. Приняв форму от Степана Фальковского — белорусского игрока клуба СКА — Лукашенко заметил, что тот "за год вырос". На его рост указал и Путин.

Путин и Лукашенко посетили новый комплекс "СКА-арена" в Петербурге. Видео © Telegram / "ЗАРУБИН"

Сам комплекс занимает 17 гектаров, а площадь здания превышает 182 тысячи квадратных метров. Всего внутри могут разместиться более 21,5 тысячи хоккейных болельщиков или 23 тысячи зрителей концертов и других мероприятий. При этом "СКА-арена" может проводить соревнования по 20 видам спорта. Отметим, что "СКА-арена" — это самая большая крытая ледовая арена в мире.