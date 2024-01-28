Путину и Лукашенко подарили именные свитеры во время посещения нового комплекса "СКА-арена"
Путин и Лукашенко посетили новый спортивно-концертный комплекс "СКА-арена"
Владимир Путин и Александр Лукашенко на "СКА-арене" в Петербурге. Обложка © Telegram / "Кремль. Новости"
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетили новый многофункциональный спортивно-концертный комплекс "СКА-арена" в Санкт-Петербурге. Также там побывали губернатор Северной столицы Александр Беглов, первый вице-президент Федерации хоккея Роман Ротенберг, гендиректор площадки Антон Купченко и гендиректор хоккейного клуба Дмитрий Константинов.
Путин и Лукашенко посетили новый комплекс "СКА-арена" в Петербурге. Видео © LIFE
В ходе посещения объекта лидерам двух стран подарили именные свитера. Приняв форму от Степана Фальковского — белорусского игрока клуба СКА — Лукашенко заметил, что тот "за год вырос". На его рост указал и Путин.
Путин и Лукашенко посетили новый комплекс "СКА-арена" в Петербурге. Видео © Telegram / "ЗАРУБИН"
Сам комплекс занимает 17 гектаров, а площадь здания превышает 182 тысячи квадратных метров. Всего внутри могут разместиться более 21,5 тысячи хоккейных болельщиков или 23 тысячи зрителей концертов и других мероприятий. При этом "СКА-арена" может проводить соревнования по 20 видам спорта. Отметим, что "СКА-арена" — это самая большая крытая ледовая арена в мире.
На объекте есть в том числе малая ледовая арена с пятью раздевалками и зоной массового катания и 25-метровый бассейн. Кроме того, на прилегающей территории расположились парк и многофункциональный стадион с полноразмерным футбольным полем.
Ранее сегодня, 28 января, Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи приняли участие в церемонии открытия нового зимовочного комплекса (НЗК) станции "Восток" в Антарктиде. Как отметил российский лидер, объект станет открытой площадкой для учёных со всего мира, причём он один из самых современных.