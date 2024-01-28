Путин: Отношения РФ и Белоруссии развиваются энергично, товарооборот растёт

Отношения между Москвой и Минском развиваются достаточно активно, товарооборот постоянно растёт. На это обратил внимание российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.

Путин проводит переговоры с Лукашенко в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"В целом ситуация у нас развивается очень энергично, за первые десять месяцев прошлого года у нас товарооборот, по нашим данным, — 42,5 миллиарда долларов. Он растёт постоянно. Россия является крупнейшим инвестором", — подчеркнул он.

Президент уточнил, что Россия инвестировала в белорусскую экономику четыре миллиарда долларов, причём такая работа идёт в двустороннем режиме. По словам Путина, в соседнем государстве функционируют отечественные предприятия, а "белорусские друзья всё активнее осваивают российский рынок".