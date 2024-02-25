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25 февраля, 05:57

В Белоруссии начался первый в истории единый день голосования

В Белоруссии начался первый в истории страны единый день голосования, в рамках которого на ближайшие пять лет определят депутатов Палаты представителей Национального собрания и местных советов. Избирательные участки открылись в 08:00 мск.

На 110 мест нижней палаты парламента претендуют 263 кандидата, а на 12 514 мандатов в местных советах — 18 802 человека. К слову, отдать голос имеют право не только 6,9 миллиона граждан республики, но и 95 тысяч россиян, постоянно проживающих в ней.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Матвей Константинов
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