В Белоруссии начался первый в истории единый день голосования

В Белоруссии начался первый в истории страны единый день голосования, в рамках которого на ближайшие пять лет определят депутатов Палаты представителей Национального собрания и местных советов. Избирательные участки открылись в 08:00 мск.

На 110 мест нижней палаты парламента претендуют 263 кандидата, а на 12 514 мандатов в местных советах — 18 802 человека. К слову, отдать голос имеют право не только 6,9 миллиона граждан республики, но и 95 тысяч россиян, постоянно проживающих в ней.