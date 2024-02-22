Медведев сделал прогноз о результате президентских выборов в России

"Я думаю, никаких сомнений нет в том, что Владимир Владимирович [Путин] победит на этих выборах и покажет высочайший результат", — приводит его слова kp.ru.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что команда Владимира Путина сплочена под его руководством и вокруг его позиции. По мнению официального представителя Кремля, у тех, кто не разделяет взгляды главы государства, нет морального права с ним работать. Кстати, за него уже сейчас готово проголосовать почти 80% россиян. Напомним, выборы запланированы на 15, 16 и 17 марта. Недавно Центризбирком утвердил текст бюллетеней с кандидатами, в числе которых, помимо Путина, также Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").