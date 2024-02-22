Медведев поставил Байдену "диагноз" после того, как тот оскорбил Путина
Медведев назвал Байдена угрозой человечеству
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал президента США Джо Байдена угрозой человечеству. Так он прокомментировал оскорбления, которые Байден допустил в отношении российского лидера Владимира Путина.
"В отличие от того, что заявил президент США, экзистенциальную угрозу представляет не климат, а бесполезные старики, такие как сам Байден, которые впали в маразм и готовы начать войну против России", — написал Медведев в своём англоязычном аккаунте в соцсети Х.
Напомним, ранее президент США Джо Байден допустил хамские высказывания в адрес лидера РФ Владимира Путина во время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско. Байден добавил, что из-за Путина Штатам "всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта". В Кремле поведение Байдена назвали позором для страны.
Getty Images / Tom Williams