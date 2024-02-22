Песков поставил на место Байдена после оскорблений в адрес Путина: "Позор для США!"

Президент США Джо Байден позволяет себе использовать абсолютно недопустимую лексику в своих высказываниях о российском коллеге Владимире Путине, это позор для страны. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил американскому лидеру, который на очередном предвыборном мероприятии в Сан-Франциско назвал Путина "сукиным сыном, из-за которого всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта".

Песков назвал позором для США оскорбления Байдена в адрес Путина. Видео © T.me / Зарубин

"Наверное, как пресс-секретарь российского президента, я могу сказать, что подобные хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина... Но это является огромным позором для самой страны, для США. Это стыдно должно быть. Понятно, что Байден пытается демонстрировать поведение в стиле голливудского ковбоя, не думаю, что это возможно", — сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Как гражданин России, Песков посоветовал Байдену попросить своих помощников попытаться найти хоть одно оскорбительное высказывание в свой адрес от президента России. Президенту США должно быть стыдно, заключил он.