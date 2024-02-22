Песков поставил на место Байдена после оскорблений в адрес Путина: "Позор для США!"
Песков назвал огромным позором для США оскорбления Байдена в адрес Путина
Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock
Президент США Джо Байден позволяет себе использовать абсолютно недопустимую лексику в своих высказываниях о российском коллеге Владимире Путине, это позор для страны. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил американскому лидеру, который на очередном предвыборном мероприятии в Сан-Франциско назвал Путина "сукиным сыном, из-за которого всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта".
Песков назвал позором для США оскорбления Байдена в адрес Путина. Видео © T.me / Зарубин
"Наверное, как пресс-секретарь российского президента, я могу сказать, что подобные хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина... Но это является огромным позором для самой страны, для США. Это стыдно должно быть. Понятно, что Байден пытается демонстрировать поведение в стиле голливудского ковбоя, не думаю, что это возможно", — сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Как гражданин России, Песков посоветовал Байдену попросить своих помощников попытаться найти хоть одно оскорбительное высказывание в свой адрес от президента России. Президенту США должно быть стыдно, заключил он.
Американский лидер уже не первый раз позволяет себе недипломатичное высказывание в адрес Путина, однако тот ещё в 2021 году признался, что совершенно не переживает из-за его оскорблений. Президент отметил, что действует в интересах России и народа, а различные ярлыки волнуют его в самой меньшей степени. А однажды российский лидер даже ответил оппоненту поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется".