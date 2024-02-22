Кот, физиотерапевт и вечные опоздания: СМИ раскрыли распорядок дня Байдена

С самого утра действующего президента Соединённых Штатов будит его кот. Как пишет газета Daily Mail со ссылкой на помощников американского лидера, после этого он занимается упражнениями для поддержания здоровья с физиотерапевтом.

"Джо Байден обычно просыпается в 7:00 в спальне на втором этаже Белого дома, где находятся чаще всего только он и его кот", — говорится в статье.

Около восьми часов утра глава государства начинает свои 45-минутные занятия, которые фокусируются на упражнениях по балансу, чтобы помочь президенту со всё более неуклюжей походкой. Сообщается, что зачастую они проходят с физиотерапевтом.

Причиной для этих занятий стала травма, полученная политическим деятелем в 2020 году. Тогда Байден сломал ногу, после чего у него усугубились проблемы с движением, а он стал часто падать.

Также в статье указывается, что во время сна Байден надевает специальный аппарат, который поддерживает постоянное давление воздуха в его лёгких, что помогает лечению нарушения сна. Автор материала подчёркивает, что действующий хозяин Белого дома спит по восемь часов сутки, в то время как бывшие президенты США Барак Обама и Дональд Трамп тратили на этот физиологический процесс всего по пять часов.

После тренировок Байден слушает ежедневный секретный брифинг в Овальном кабинете. Источники из офиса главы государства утверждают, что действующий хозяин Белого дома наиболее сосредоточен с 10:00 до 16:00. Именно поэтому в этот период времени планируется большинство публичных мероприятий. Заканчивает работать он около 19:00.

Помимо того, в статье говорится о том, что Байден постоянно опаздывает, из-за чего различные мероприятия зачастую переносятся. Также журналисты сообщают, что помощники 46-го американского лидера составляют ему "шпаргалки" для выступлений.