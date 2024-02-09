"Пожилой мужчина с проблемами с памятью": Отчёт спецпрокурора США возмутил Байдена

Пока ещё действующий президент Соединённых Штатов Джо Байден выразил своё возмущение в связи с тем, что в отчёте спецпрокурора о ненадлежащем хранении секретных документов говорится о плохом здоровье главы государства. С соответствующим заявлением американский лидер выступил во время неанонсированного обращения к нации.

"Я пожилой мужчина с благими намерениями, и я знаю, что я, чёрт возьми, делаю, я президент, и я снова поставил эту страну на ноги", — сказал Байден в Белом доме.

Таким образом политический деятель прокомментировал ситуацию с тем, что в отчёте его называют "пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Помимо этого, в тексте документа утверждается, что глава государства даже не помнит, когда умер его сын.

"Как он, чёрт возьми, смел поднимать эту тему!" — заявил Байден, подчеркнув, что проводит поминальные мероприятия по своему отпрыску.

В завершении американский лидер заверил, что с его памятью всё хорошо. В то же время хозяин Белого дома призвал посмотреть на его заслуги на посту президента США.