"Пожилой мужчина с проблемами с памятью": Отчёт спецпрокурора США возмутил Байдена
Байден возмутился из-за "проблем с памятью", о которых рассказал спецпрокурор
Пока ещё действующий президент Соединённых Штатов Джо Байден выразил своё возмущение в связи с тем, что в отчёте спецпрокурора о ненадлежащем хранении секретных документов говорится о плохом здоровье главы государства. С соответствующим заявлением американский лидер выступил во время неанонсированного обращения к нации.
"Я пожилой мужчина с благими намерениями, и я знаю, что я, чёрт возьми, делаю, я президент, и я снова поставил эту страну на ноги", — сказал Байден в Белом доме.
Таким образом политический деятель прокомментировал ситуацию с тем, что в отчёте его называют "пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Помимо этого, в тексте документа утверждается, что глава государства даже не помнит, когда умер его сын.
"Как он, чёрт возьми, смел поднимать эту тему!" — заявил Байден, подчеркнув, что проводит поминальные мероприятия по своему отпрыску.
В завершении американский лидер заверил, что с его памятью всё хорошо. В то же время хозяин Белого дома призвал посмотреть на его заслуги на посту президента США.
Ранее Life.ru писал, что расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов главой Соединённых Штатов Джо Байденом завершено. Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд направил соответствующее письмо лидерам юридических комитетов обеих палат американского парламента.
Flickr / Whitehouse