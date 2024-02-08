В США завершили расследование дела о хранении Байденом секретных документов

Расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов главой Соединённых Штатов Джо Байденом завершено. Об этом говорится в письме министра юстиции и генерального прокурора США Меррика Гарланда, адресованном лидерам юридических комитетов обеих палат американского парламента.

Помимо того, глава американского Минюста заявил о своём намерении обнародовать как можно больше информации из доклада спецпрокурора согласно требованиям действующего законодательства страны. Также Гарланд подчеркнул, что скоро предоставит все необходимые документы по этому делу Конгрессу США.