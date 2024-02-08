В США завершили расследование дела о хранении Байденом секретных документов
Расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов главой Соединённых Штатов Джо Байденом завершено. Об этом говорится в письме министра юстиции и генерального прокурора США Меррика Гарланда, адресованном лидерам юридических комитетов обеих палат американского парламента.
"Сообщаю вам, что специальный прокурор Роберт Хёр завершил своё расследование", — говорится в обращении.
Помимо того, глава американского Минюста заявил о своём намерении обнародовать как можно больше информации из доклада спецпрокурора согласно требованиям действующего законодательства страны. Также Гарланд подчеркнул, что скоро предоставит все необходимые документы по этому делу Конгрессу США.
Напомним, что в октябре прошлого года Life.ru писал, что Байдена два дня допрашивали по делу о секретных документах. Речь идёт о скандале, который произошёл после того, как больше года назад в аналитическом центре Вашингтона были найдены секретные документы периода работы пока ещё действующего хозяина Белого дома вице-президентом Соединённых Штатов.
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