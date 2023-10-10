Прокуратура два дня допрашивала Байдена по делу о секретных документах

Американский президент Джо Байден добровольно дал показания в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Робертом Хёром, по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель аппарата юрисконсульта Белого дома Иэн Сэмс.

"Как мы заявляли с самого начала, президент и Белый дом сотрудничают со следствием и, как полагается, публично представляют обновленные данные, сохраняя максимальную прозрачность в целях защиты и сохранения целостности расследования", — заявил чиновник.