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10 октября, 04:04

Прокуратура два дня допрашивала Байдена по делу о секретных документах

Байден дал показания по делу о ненадлежащем хранении секретных документов

Американский президент Джо Байден добровольно дал показания в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Робертом Хёром, по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель аппарата юрисконсульта Белого дома Иэн Сэмс.

"Как мы заявляли с самого начала, президент и Белый дом сотрудничают со следствием и, как полагается, публично представляют обновленные данные, сохраняя максимальную прозрачность в целях защиты и сохранения целостности расследования", — заявил чиновник.

Также представитель адвокатской канцелярии Белого дома подчеркнул, что следственные действия проводились на территории рабочей резиденции американского лидера на протяжении двух дней и завершились в понедельник. Также он переадресовал все дальнейшие вопросы по этому делу в Министерство юстиции США, которое выполняет роль Генеральной прокуратуры.

ФБР дважды обыскало Университет Делавэра по делу о секретных документах Байдена

ФБР дважды обыскало Университет Делавэра по делу о секретных документах Байдена

Ранее Лайф сообщал о том, что в аналитическом центре в Вашингтоне были найдены секретные документы, которые относились к временам вице-президентства Джо Байдена. Сам он был этому удивлён. После этого нашли ещё одну партию, а затем документы обнаружили и в его доме. Через неделю Минюст США сообщил ещё об одной такой находке.

Обложка ©

Flickr / The White House

Алексей Соловьёв
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