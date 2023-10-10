Прокуратура два дня допрашивала Байдена по делу о секретных документах
Байден дал показания по делу о ненадлежащем хранении секретных документов
Американский президент Джо Байден добровольно дал показания в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Робертом Хёром, по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель аппарата юрисконсульта Белого дома Иэн Сэмс.
"Как мы заявляли с самого начала, президент и Белый дом сотрудничают со следствием и, как полагается, публично представляют обновленные данные, сохраняя максимальную прозрачность в целях защиты и сохранения целостности расследования", — заявил чиновник.
Также представитель адвокатской канцелярии Белого дома подчеркнул, что следственные действия проводились на территории рабочей резиденции американского лидера на протяжении двух дней и завершились в понедельник. Также он переадресовал все дальнейшие вопросы по этому делу в Министерство юстиции США, которое выполняет роль Генеральной прокуратуры.
Ранее Лайф сообщал о том, что в аналитическом центре в Вашингтоне были найдены секретные документы, которые относились к временам вице-президентства Джо Байдена. Сам он был этому удивлён. После этого нашли ещё одну партию, а затем документы обнаружили и в его доме. Через неделю Минюст США сообщил ещё об одной такой находке.
Flickr / The White House