ФБР дважды обыскало Университет Делавэра по делу о секретных документах Байдена

Федеральное бюро расследований (ФБР) в рамках дела о секретных документах дважды обыскало Университет штата Делавэр, где учился президент США Джо Байден. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

Обыски состоялись в последние недели с согласия и при сотрудничестве юридической команды главы Белого дома. Правоохранители изучили две отдельные пачки документов: архив материалов времён работы Байдена в Сенате и документы, которые глава государства присылал в университет в последние годы. Все материалы не имели маркировки "Секретно", но ФБР взяло их для изучения.