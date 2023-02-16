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16 февраля, 03:13

ФБР дважды обыскало Университет Делавэра по делу о секретных документах Байдена

Федеральное бюро расследований (ФБР) в рамках дела о секретных документах дважды обыскало Университет штата Делавэр, где учился президент США Джо Байден. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

Обыски состоялись в последние недели с согласия и при сотрудничестве юридической команды главы Белого дома. Правоохранители изучили две отдельные пачки документов: архив материалов времён работы Байдена в Сенате и документы, которые глава государства присылал в университет в последние годы. Все материалы не имели маркировки "Секретно", но ФБР взяло их для изучения.

Newsweek: 43% американцев считают, что секретные документы хранились у Байдена намеренно

Newsweek: 43% американцев считают, что секретные документы хранились у Байдена намеренно

Ранее Лайф сообщал о том, что в аналитическом центре в Вашингтоне были найдены секретные документы, которые относились к временам вице-президентства Джо Байдена. Сам он был удивлён данной находке. После этого нашли ещё одну партию, а затем документы обнаружили и в его доме. Через неделю Минюст США сообщил ещё об одной такой находке.

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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