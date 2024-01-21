Один из соперников Трампа усомнился в его психическом здоровье, сравнив того с Байденом

Бывший постпред США при ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли ответила на обвинения миллиардера Дональда Трампа, который ранее заявил, что она не обеспечила меры безопасности в ходе беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года. Претендующая на выдвижение в качестве кандидата от Республиканской партии на президентских выборах и соревнующаяся за это место с Трампом политик усомнилась в психическом здоровье своего конкурента.

Хейли в ходе выступления в субботу на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир напомнила присутствующим об этом заявлении бывшего хозяина Белого дома, подчеркнув, что некоторые утверждают: бизнесмен просто запутался и на самом деле говорил о бывшем спикере Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Экс-дипломат в свою очередь отметила, что у Соединённых Штатов нет возможности иметь на посту президента ещё одного такого же человека, как действующий американский лидер Джо Байден.

"Я беспокоюсь — и я не имею в виду ничего уничижительного — что, когда имеешь дело с тем давлением, которое оказывается на президента, мы не можем иметь ещё одного человека, чьё ментальное здоровье будет вызывать у нас вопросы", — заявила Хейли.