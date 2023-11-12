5 баллов: Пушков восхитился, как американский политик унизил кандидата в президенты США
Пушков: Рамасвами "уничтожил" кандидата в президенты США Хейли, ненавидящую РФ
Сенатор Алексей Пушков оценил предвыборные дебаты кандидатов в президенты США, в ходе которых "новая звезда американской политики" Вивек Рамасвами "уничтожил" своего оппонента Никки Хейли. Американский политик и бизнесмен разгромил её в пух и прах, а та даже не смогла ответить на его "кинжальные выпады".
"Хотите ли вы, чтобы страну возглавил представитель нового поколения, или же вы хотите видеть во главе страны Дика Чейни на 8-сантиметровых каблуках?" — размазывал он Хейли, сравнивая её с малопопулярным бывшим вице-президентом Чейни — символом вторжения в Ирак и агрессивной внешней политики США", — написал он в своём телеграм-канале.
В ответ на все его заявления Хейли, которая раньше постоянно нападала на Россию в ООН, а теперь начала призывать к ударам по Ирану, лишь затравленно молчала. По словам российского сенатора, американцы получили в лице Рамасвами яркого и нестандартного политика, который разительно отличается от "безликих демократов и либеральных республиканцев, которых словно штампуют на 3D-принтере".
Напомним, выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. Американцам предстоит избрать нового лидера, который будет стоять во главе страны ближайшие четыре года, в истории Штатов это будет уже 60-й срок. Кандидаты в президенты уже вовсю ведут кампанию. Подробнее о том, кто составит конкуренцию Байдену и Трампу, как проходит весь процесс и можно ли назвать его демократическим, — в материале Лайфа.
ТАСС / Сергей Фадеичев