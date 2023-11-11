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11 ноября, 09:41

Кандидат в президенты Рамасвами: Конфликт с Россией приведёт к концу США

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что Америка должна всеми силами избежать конфликта с Россией и Китаем. Он добавил, что возможное столкновение приведёт к краху Вашингтона.

"Если Россия и Китай будут в военном альянсе, а мы ввяжемся в третью мировую войну... США, какими мы их знаем сегодня, могут прекратить существовать", — сказал Рамасвами в эфире PBD Podcast.

По его словам, у России и Китая есть военно-космические силы, в то время как США не имеют таких возможностей в космической отрасли. Кандидат в президенты также заявил, что Вашингтон находится в ослабленном положении, уступая российской военной промышленности.

В США призвали признать новые регионы частью России, но не за просто так

В США призвали признать новые регионы частью России, но не за просто так

Ранее кандидат заявил, что США должны стремиться к скорейшему урегулированию конфликта на Украине посредством сделки с признанием новых регионов частью России. Рамасвами добавил, что украинское руководство скрыто угрожало Вашингтону не проводить выборы в этом году, если там не согласятся предоставить большую финансовую помощь.

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ТАСС / AP / Rebecca Blackwell

Александра Мышляева
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