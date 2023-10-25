США должны стремиться к скорейшему урегулированию конфликта в Незалежной посредством сделки с признанием новых регионов частью России, считает бизнесмен Вивек Рамасвами, который претендует на кресло президента Америки от Республиканской партии. Он предупредил, что дальнейшее вмешательство Штатов в конфликт только укрепляет отношения РФ и КНР, и призвал не считать автоматически, что "Украина — это добро".

"Напротив, это страна, где запретили 11 оппозиционных партий, где все телевизионные СМИ объединили в одну государственную телевизионную структуру", — сказал он в ходе выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

Рамасвами добавил, что украинское руководство скрыто угрожало Вашингтону не проводить выборы в этом году, если там не согласятся предоставить большую финансовую помощь. Кроме того, Владимир Зеленский восхвалял нацистов.

Бизнесмен считает, что предпочтительная сделка по быстрому завершению конфликта должна включать твёрдые обязательства по непринятию Украины в НАТО, а также "заморозку текущих линий контроля примерно там, где они сейчас, передачу этих русскоговорящих регионов России".

Однако всё это, подчеркнул республиканец, "не бесплатно". По его мнению, РФ должна будет выйти "из военного союза с Китаем", а сами договорённости могут стать возможностью для "прекращения российского военного присутствия в Западном полушарии".