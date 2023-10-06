В США напали на кортеж кандидата в президенты Рамасвами

В американском штате Айова произошло нападение на кортеж кандидата в президенты Соединённых Штатов Вивека Рамасвами после спора об Украине. Известно, что самого претендента на высокий пост в тот момент в машине не было.

Инцидент произошёл после того, как Рамасвами на выходе из кафе решил обменяться мнениями с активистами по поводу разрешения украинского конфликта. Политический деятель заявил собравшимся, что его нужно решить посредством принятия соответствующих международных договоров. Помимо того, Рамасвами уточнил, что ни в коем случае нельзя принимать Украину в Североатлантический альянс, так как это грозит прямой конфронтацией между Вашингтоном и Москвой.

"После цивилизованной беседы с протестующими двое из них сели в свою машину и врезались в одну из наших. Этих двоих нужно привлечь к ответственности, но остальных мирных протестующих нельзя делать жертвами поведения двоих злоумышленников", — написал кандидат в президенты в социальной сети Х.