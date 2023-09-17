"Номер один": Рамасвами назвал реальную угрозу для США, и это не Россия

Главной угрозой для Америки является не СССР, которого больше не существует, а Китай. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил кандидат в Президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами.

"Угроза номер один, которая стоит перед нами, — это коммунистический Китай… нам нужно обратить наше внимание туда. Не на СССР, которого больше не существует", — сообщил Рамасвами.

По его словам, Китай — приоритет для обороны США, по сравнению с ситуацией на Ближнем Востоке. Также Рамасвами посоветовал Штатам сохранять партнёрство с Израилем, чтобы он обеспечивал стабильность на Ближнем Востоке.