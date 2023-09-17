"Номер один": Рамасвами назвал реальную угрозу для США, и это не Россия
Рамасвами: Угрозой номер один для США является не несуществующий СССР, а Китай
Кандидат в Президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами. Обложка © ТАСС / Charlie Neibergall
Главной угрозой для Америки является не СССР, которого больше не существует, а Китай. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил кандидат в Президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами.
"Угроза номер один, которая стоит перед нами, — это коммунистический Китай… нам нужно обратить наше внимание туда. Не на СССР, которого больше не существует", — сообщил Рамасвами.
По его словам, Китай — приоритет для обороны США, по сравнению с ситуацией на Ближнем Востоке. Также Рамасвами посоветовал Штатам сохранять партнёрство с Израилем, чтобы он обеспечивал стабильность на Ближнем Востоке.
Ранее Рамасвами посоветовал для разрыва этих связей Китая и России пожертвовать восточной частью Украины. По его мнению, Вашингтон должен заключить некую сделку с Москвой, согласно которой потребуется выход России из военного партнёрства с КНР.