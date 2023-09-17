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17 сентября, 20:51

"Номер один": Рамасвами назвал реальную угрозу для США, и это не Россия

Рамасвами: Угрозой номер один для США является не несуществующий СССР, а Китай

<p>Кандидат в Президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами. Обложка © ТАСС / Charlie Neibergall</p>

Кандидат в Президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами. Обложка © ТАСС / Charlie Neibergall

Главной угрозой для Америки является не СССР, которого больше не существует, а Китай. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил кандидат в Президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами.

"Угроза номер один, которая стоит перед нами, — это коммунистический Китай… нам нужно обратить наше внимание туда. Не на СССР, которого больше не существует", — сообщил Рамасвами.

По его словам, Китай — приоритет для обороны США, по сравнению с ситуацией на Ближнем Востоке. Также Рамасвами посоветовал Штатам сохранять партнёрство с Израилем, чтобы он обеспечивал стабильность на Ближнем Востоке.

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Ранее Рамасвами посоветовал для разрыва этих связей Китая и России пожертвовать восточной частью Украины. По его мнению, Вашингтон должен заключить некую сделку с Москвой, согласно которой потребуется выход России из военного партнёрства с КНР.

Анатолий Симоненко
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