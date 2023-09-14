Кандидат в президенты США призвал "оторвать" Россию от Китая, принеся в жертву Украину
Кандидат в президенты США Рамасвами считает, что восток Украины нужно отдать РФ
Настоящей угрозой для США является крепкий союз Китая и России, поэтому для разрыва этих связей нужно пожертвовать восточной частью Украины. Об этом рассказал кандидат в президенты Штатов от Республиканской партии Вивек Рамасвами, пишет EADaily.
Политик считает, что Вашингтон должен заключить некую сделку с Москвой, согласно которой потребуется выход России из военного партнёрства с КНР. В обмен на это российская сторона сможет спокойно забрать все восточные украинские земли, полагает Рамасвами.
"Я вижу возможность использовать конфликт на Украине как способ достижения более важной для США цели — "оторвать" Россию от Китая", — подчеркнул он.
По его словам, Америка не должна забывать о гиперзвуковом оружии России и военно-морском флоте Китая, что вместе образует мощную силу, которой будет трудно противостоять в случае третьей мировой войны.
Ранее Рамасвами уличил Вашингтон во лжи о контроле средств для ВСУ. По его словам, заявления властей о том, что деньги и оружие для Украины пристально отслеживаются, похожи на шутку.
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