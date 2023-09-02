Рамасвами пообещал избирателям не допустить третьей мировой войны
Кандидат в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами в случае победы на выборах не допустит развязывания третьей мировой войны. Об этом он заявил на встрече со сторонниками в штате Нью-Хэмпшир.
Предприниматель тезисно обозначил свою программу внешней политики: "добиться чёткой экономической независимости от Китая, в том числе от Тайваня", "гарантировать, что мы не развяжем третью мировую войну", "продвигать интересы США — вместе с союзниками, которые разделяют наше видение будущего". По словам Рамасвами, вторжение Китая на Тайвань означало бы "провал" его внешней политики. Он считает себя единственным кандидатом на предстоящих выборах, имеющим план, как не допустить такого развития событий.
По его мнению, ситуация с Тайванем тесно связана с украинским конфликтом. Ранее Рамасвами дал слово, что не позволит Украине войти в НАТО. Он готов признать новые территории России и открыть с ней экономические соглашения в обмен на отказ от военного партнёрства с Пекином. В этом случае, считает он, председателю КНР Си Цзиньпину будет сложнее решиться на атаку на полуостров.
Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Vivek Ramaswamy