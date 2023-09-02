Рамасвами пообещал избирателям не допустить третьей мировой войны

Кандидат в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами в случае победы на выборах не допустит развязывания третьей мировой войны. Об этом он заявил на встрече со сторонниками в штате Нью-Хэмпшир.

Предприниматель тезисно обозначил свою программу внешней политики: "добиться чёткой экономической независимости от Китая, в том числе от Тайваня", "гарантировать, что мы не развяжем третью мировую войну", "продвигать интересы США — вместе с союзниками, которые разделяют наше видение будущего". По словам Рамасвами, вторжение Китая на Тайвань означало бы "провал" его внешней политики. Он считает себя единственным кандидатом на предстоящих выборах, имеющим план, как не допустить такого развития событий.