"Смешная шутка": Рамасвами уличил Вашингтон во лжи о контроле средств для ВСУ

Заявления властей и средств массовой информации в США о том, что деньги и оружие для Украины пристально отслеживаются, похожи на шутку. Об этом на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) рассказал претендент на пост президента Соединённых Штатов от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами.

"Разумеется, мейнстримные медиа и истеблишмент скажут, что все деньги, которые США отправляют на помощь Украине, "жёстко детализируются и аудируются"... это является шуткой ещё более смешной, чем та, что Зеленский мог бы написать в своей предыдущей карьере комедианта", — написал он.

Также, по словам политического деятеля, заявления о том, что за всеми деньгами и военным оборудованием, которые отправляются на Украину, внимательно следят, являются глубоко нечестными.