"Смешная шутка": Рамасвами уличил Вашингтон во лжи о контроле средств для ВСУ
Рамасвами: Заявления США о контроле средств на оружие для ВСУ являются ложью
Заявления властей и средств массовой информации в США о том, что деньги и оружие для Украины пристально отслеживаются, похожи на шутку. Об этом на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) рассказал претендент на пост президента Соединённых Штатов от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами.
"Разумеется, мейнстримные медиа и истеблишмент скажут, что все деньги, которые США отправляют на помощь Украине, "жёстко детализируются и аудируются"... это является шуткой ещё более смешной, чем та, что Зеленский мог бы написать в своей предыдущей карьере комедианта", — написал он.
Также, по словам политического деятеля, заявления о том, что за всеми деньгами и военным оборудованием, которые отправляются на Украину, внимательно следят, являются глубоко нечестными.
Ранее стало известно, что США поставят Украине снаряды с обеднённым ураном. По данным агентства Reuters, боеприпасы войдут в новый пакет военной помощи, о котором Вашингтон объявит на следующей неделе. Его объём оценивается на сумму примерно до 375 миллионов долларов.
ТАСС / AP / Reba Saldanha