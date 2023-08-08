В Белом доме оценили совместное морское патрулирование РФ и Китая в Тихом океане
Жан-Пьер: США не считают угрозой совместное патрулирование РФ и КНР у Аляски
Вашингтон не рассматривает военно-морские учения России и Китая у берегов Аляски как угрозу. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
По её словам, американские военные мониторят морское патрулирование Москвы и Пекина в северной части Тихого океана, эти манёвры проходят в международных водах.
Ранее о том, что совместные военно-морские учения РФ и КНР вызвали беспокойство в США, сообщил телеканал Fox News. В материале приводятся слова сенатора Дэна Салливана, который заявил, что у берегов Аляски одновременно находилось 11 кораблей двух стран.
Кадр видео t.me / Минобороны России