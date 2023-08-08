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8 августа, 04:20

В Белом доме оценили совместное морское патрулирование РФ и Китая в Тихом океане

Жан-Пьер: США не считают угрозой совместное патрулирование РФ и КНР у Аляски

Вашингтон не рассматривает военно-морские учения России и Китая у берегов Аляски как угрозу. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

По её словам, американские военные мониторят морское патрулирование Москвы и Пекина в северной части Тихого океана, эти манёвры проходят в международных водах.

Корабли России и Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане

Корабли России и Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане

Ранее о том, что совместные военно-морские учения РФ и КНР вызвали беспокойство в США, сообщил телеканал Fox News. В материале приводятся слова сенатора Дэна Салливана, который заявил, что у берегов Аляски одновременно находилось 11 кораблей двух стран.

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Кадр видео t.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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