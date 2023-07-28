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28 июля, 02:34

Корабли России и Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане

ВМФ России и ВМС Китая приступили к совместному патрулированию в Тихом океане

Корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая приступили к совместному морскому патрулированию акватории Тихого океана. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

После выхода кораблей из Владивостока в акватории залива Петра Великого был сформирован совместный отряд, который начал движение по ранее согласованному маршруту. Задачей совместного патрулирования является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР.

Совместные учения ВМФ России и ВМС Китая в Тихом океане. Видео © t.me / Минобороны России

МО показало, как российские и китайские корабли отразили воздушную атаку на учениях

МО показало, как российские и китайские корабли отразили воздушную атаку на учениях

Моряки двух стран отработают действия в составе различных строёв, организацию всех видов обороны отряда, пополнение запасов воды и топлива на ходу, будут решать противолодочные задачи, а также проведут полёты палубных вертолётов с выполнением взлётов и посадок на корабли сторон.

В составе международного отряда Россию представляют большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Гремящий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга". От ВМС Народно-освободительной армии Китая в патрулировании участвуют эскадренные миноносцы "Гуйян" и "Цицикар", сторожевые корабли "Тунлин" и "Жичжао", а также корабль комплексного снабжения "Тайху".

Ранее Россия и Китай провели в Японском море учения "Север/Взаимодействие – 2023". Целью манёвров в Минобороны РФ обозначили укрепление военно-морского сотрудничества между двумя странами, а также поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Обложка ©

Кадр видео t.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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