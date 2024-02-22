Политолог не исключил, что, оскорбляя Путина, Байден пытается взбодрить электорат Политолог Гаспарян назвал оскорбления Байдена риторикой проигравшего 22 февраля, 08:20 ТАСС / POOL / EPA / DENIS BALIBOUSE

Оскорбления в большой политике — это риторика проигравших. Так политолог, публицист Армен Гаспарян в беседе с Life.ru прокомментировал переход на личности, который допустил Джо Байден в отношении Владимира Путина.

"Может быть, он исходит из того, что если он резко поменяет застывший образ консервативного политика, который ещё с Громыко встречался, будет использовать что-то хулиганское, может быть, даже какой-нибудь неприличный жест покажет, то тем самым он взбодрит свой электорат", — предположил эксперт.

При этом он добавил, что большой политик, использующий такого рода выражения, всегда проигрывает: кто первый перешёл на личности — тот проиграл.

"Потому что правило римского Сената великое — кто первый перешёл на личности, тот проиграл — оно же никуда не девается, правда? Просто Байден забыл, хотя, впрочем, может быть, он о нём вообще никогда даже и не знал", — подметил Гаспарян.

Напомним, ранее президент США Джо Байден допустил хамские высказывания в адрес лидера РФ Владимира Путина во время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско. Байден заявил, что из-за Путина Штатам "всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта".