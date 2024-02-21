"Деменция с тельцами Леви": Профессор назвала возможный диагноз Байдена
Профессор Гаврилова: У Джо Байдена очевидные нарушения ориентировки и памяти
Президент США Джо Байден. Обложка © Getty Images / Anna Moneymaker
Американский лидер Джо Байден имеет очевидные нарушения ориентировки и памяти. Как предположила доктор медицинских наук, профессор Светлана Гаврилова, президент США также может страдать от нейродегенеративных расстройств, которые влияют на поведение и умственные способности.
"У него ещё есть признаки паркинсонизма. Если речь идёт о заболевании нейродегенеративной причины, то, скорее всего, это деменция с тельцами Леви. Лечение есть, но не конкретное, а которое позволяет поддерживать когнитивные функции до определённого предела. А специфической терапии не существует", — подчеркнула профессор в беседе с телеканалом "360".
Она напомнила, что деменция приводит человека к проблемам в повседневной жизни: он не может выполнять повседневные обязанности за счёт нарушения памяти и других когнитивных функций. А вероятность приобрести этот неутешительный недуг растёт с возрастом, и после 65 лет она удваивается каждые пять лет.
Самого Байдена не беспокоят его очевидные проблемы со здоровьем. При этом он взялся за своего оппонента по выборам, бывшего американского лидера Дональда Трампа. Так, накануне президент США потребовал от своих подчинённых "более агрессивно" сосредоточиться на "безумных" речах Трампа. Байден хочет, чтобы общественность увидела неуравновешенность и несоответствие должности его предшественника.