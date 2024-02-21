"Деменция с тельцами Леви": Профессор назвала возможный диагноз Байдена

Американский лидер Джо Байден имеет очевидные нарушения ориентировки и памяти. Как предположила доктор медицинских наук, профессор Светлана Гаврилова, президент США также может страдать от нейродегенеративных расстройств, которые влияют на поведение и умственные способности.

"У него ещё есть признаки паркинсонизма. Если речь идёт о заболевании нейродегенеративной причины, то, скорее всего, это деменция с тельцами Леви. Лечение есть, но не конкретное, а которое позволяет поддерживать когнитивные функции до определённого предела. А специфической терапии не существует", — подчеркнула профессор в беседе с телеканалом "360".

Она напомнила, что деменция приводит человека к проблемам в повседневной жизни: он не может выполнять повседневные обязанности за счёт нарушения памяти и других когнитивных функций. А вероятность приобрести этот неутешительный недуг растёт с возрастом, и после 65 лет она удваивается каждые пять лет.