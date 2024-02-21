СМИ раскрыли необычное поручение Байдена по поводу Трампа

Действующий хозяин Белого дома Джо Байден обратился к своим помощникам по предвыборному штабу с необычным поручением. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, демократ потребовал от своих подчинённых "более агрессивно" сосредоточиться на "безумных" речах другого кандидата на этот пост, миллиардера Дональда Трампа.

По данным канала, 46-й президент США хочет, чтобы общественность увидела неуравновешенность и несоответствие должности его предшественника. Журналисты считают, что команда действующего главы Соединённых Штатов сосредоточена на том, чтобы указать на существенные различия между Байденом и Трампом в части их темперамента и мировоззрения.

"Ранее неизвестное указание президента, судя по всему, демонстрирует, что сам Байден считает крайне важным представить своего республиканского оппонента невменяемым и непригодным для занимаемой должности", — отмечает телеканал.