Трамп считает, что Байдена контролируют фашисты
Трамп: Байден и контролирующие его фашисты являются угрозой для демократии
Действующего президента США Джо Байдена контролируют фашисты. Об этом сообщил бывший американский лидер и кандидат в президенты Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Мичигане.
"Джо Байден и контролирующие его фашисты представляют собой угрозу для демократии", — заявил республиканец, выразив уверенность, что при демократе Байдене Штаты превращаются в страну третьего мира.
Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп на фоне разбирательств по гражданским делам о мошенничестве и клевете может потерять значительную часть своего состояния. В рамках первого судебного процесса политику уже выписали штраф в 355 миллионов долларов. Взыскание за второе обвинение доведёт сумму неустойки до 500 миллионов.
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