Трамп считает, что Байдена контролируют фашисты

Действующего президента США Джо Байдена контролируют фашисты. Об этом сообщил бывший американский лидер и кандидат в президенты Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Мичигане.

"Джо Байден и контролирующие его фашисты представляют собой угрозу для демократии", — заявил республиканец, выразив уверенность, что при демократе Байдене Штаты превращаются в страну третьего мира.