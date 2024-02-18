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18 февраля, 03:04

Трамп считает, что Байдена контролируют фашисты

Трамп: Байден и контролирующие его фашисты являются угрозой для демократии

Действующего президента США Джо Байдена контролируют фашисты. Об этом сообщил бывший американский лидер и кандидат в президенты Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Мичигане.

"Джо Байден и контролирующие его фашисты представляют собой угрозу для демократии", — заявил республиканец, выразив уверенность, что при демократе Байдене Штаты превращаются в страну третьего мира.

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Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп на фоне разбирательств по гражданским делам о мошенничестве и клевете может потерять значительную часть своего состояния. В рамках первого судебного процесса политику уже выписали штраф в 355 миллионов долларов. Взыскание за второе обвинение доведёт сумму неустойки до 500 миллионов.

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Лариса Сафронова
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