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17 февраля, 22:45

"Двойной удар": Трампу предрекли крупнейшие денежные потери

Профессор Томас: Трамп может потерять часть состояния из-за "юридических ударов"

Бывший президент США Дональд Трамп на фоне разбирательств по гражданским делам о мошенничестве и клевете может потерять значительную часть своего состояния. Об этом со ссылкой на профессора делового права Мичиганского университета Уилла Томаса сообщила газета Hill.

В издании напомнили, что в рамках первого судебного процесса политику уже выписали штраф в 355 миллионов долларов. Взыскание за второе обвинение доведёт сумму неустойки до 500 миллионов. Это примерно 16–19% от всего денежного состояния Трампа, уточнил профессор.

"Он потеряет много денег, а также окажется в положении, когда ему, возможно, придётся продать часть своей собственности, возможно, даже придётся продать её быстро или по низкой цене. Это своего рода двойной удар", — подытожил Томас.

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Напомним, суд Нью-Йорка признал 45-го главу Белого дома и двух его сыновей виновными по делу о мошенничестве 16 февраля. Трамп пообещал обжаловать решение служителей Фемиды.

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Flickr / Trump White House Archived

Илья Пушкарев
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