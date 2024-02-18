"Двойной удар": Трампу предрекли крупнейшие денежные потери

Бывший президент США Дональд Трамп на фоне разбирательств по гражданским делам о мошенничестве и клевете может потерять значительную часть своего состояния. Об этом со ссылкой на профессора делового права Мичиганского университета Уилла Томаса сообщила газета Hill.

В издании напомнили, что в рамках первого судебного процесса политику уже выписали штраф в 355 миллионов долларов. Взыскание за второе обвинение доведёт сумму неустойки до 500 миллионов. Это примерно 16–19% от всего денежного состояния Трампа, уточнил профессор.