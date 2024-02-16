Суд признал Трампа виновным по делу о мошенничестве и обязал выплатить $355 млн

Бывший президент США Дональд Трамп признан виновным по делу о налоговом мошенничестве. Соответствующий вердикт 16 февраля вынес нью-йоркский суд.

За передачу недостоверных данных об активах компании Trump Organization служители Фемиды наказали 45-го главу государства штрафом в размере 355 миллионов долларов. Ещё суд запретил Трампу занимать руководящие должности в компаниях на территории штата. Ограничение будет действовать три года.

Также виновными признаны сыновья политика — Эрик и Дональд, которых обязали выплатить по четыре миллиона долларов. Защита бывшего президента намерена обжаловать приговор.