Суд признал Трампа виновным по делу о мошенничестве и обязал выплатить $355 млн
Бывший президент США Дональд Трамп признан виновным по делу о налоговом мошенничестве. Соответствующий вердикт 16 февраля вынес нью-йоркский суд.
За передачу недостоверных данных об активах компании Trump Organization служители Фемиды наказали 45-го главу государства штрафом в размере 355 миллионов долларов. Ещё суд запретил Трампу занимать руководящие должности в компаниях на территории штата. Ограничение будет действовать три года.
Также виновными признаны сыновья политика — Эрик и Дональд, которых обязали выплатить по четыре миллиона долларов. Защита бывшего президента намерена обжаловать приговор.
Ранее Трамп называл заведённое в отношении себя дело о мошенничестве "жульничеством" нынешнего президента Джо Байдена перед выборами. Политик добавил, что не считает себя виновным и намерен добиться справедливости.
Flickr / Trump White House Archived