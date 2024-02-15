В США раскрыли планы Трампа в случае победы на выборах
Bloomberg: В случае переизбрания Трамп склонит Киев к миру и реформирует НАТО
Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в случае своего переизбрания на второй срок будет подталкивать киевский режим к мирным переговорам с Россией, а также реформирует Североатлантический альянс. Об этом передаёт Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, советники 45-го американского лидера обсуждают вопрос о том, как "посадить за стол переговоров" президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Помимо того, журналисты сообщают, что Трамп может пообещать урезать помощь Украине, чтобы подтолкнуть Киев к переговорному процессу.
Также сообщается о планах миллиардера реформировать НАТО. В частности, речь идёт о статье 5 устава военно-политического блока, в которой говорится о коллективной обороне. Республиканец хочет сделать так, чтобы она применялась только к странам-членам, выполняющим цели по взносам на оборону.
Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что Россия готова работать с любым президентом США. В то же время для Москвы предпочтительней работать с действующим американским лидером Джо Байденом.
Flickr / Trump White House ArchivedFollow