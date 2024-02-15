Путин: У Трампа есть свой взгляд на развитие отношений США с союзниками

Кандидат в президенты США Дональд Трамп имеет собственный взгляд на то, каким образом должны развиваться отношения Штатов с союзниками. На это обратил внимание глава государства Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, комментируя панику в рядах ЕС в связи с возможным возвращением Трампа на пост американского лидера.

Путин рассказал о политике Трампа по отношениям с союзниками США. Видео © t.me / Кремль. Новости

По мнению главы государства, Трамп всегда был несистемным политиком, имеющим собственное видение на то, как должны развиваться отношения Америки с союзниками, поэтому в Евросоюзе и зреет недовольство из-за его возможного возвращения. К тому же он напомнил об отказе Штатов ратифицировать Киотский протокол в области экологии, что также вызвало споры во время президентства Трампа.

"Тогда тоже искрило, но тогдашний президент Соединённых Штатов принял решение о том, что США выйдут из этих соглашений, несмотря на всю привлекательность экологической повестки, поскольку полагал, что это наносит вред американской экономике. Вот и всё. Принял волевое решение — и дело с концом. И как на него там ни ругались европейские лидеры, он это сделал. Да, потом скорректировал. А чем отличается позиция Трампа в этом смысле? Да принципиально ничем", — заявил Путин.