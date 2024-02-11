Трамп восхитился Путиным и Си Цзиньпином
Трамп одарил комплиментами Путина и Си Цзиньпина в ходе поездки в Южную Каролину
Президент РФ Владимир Путин (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © Kremlin.ru
Кандидат на президентский пост США Дональд Трамп в открытой форме лестно отозвался о президенте России Владимире Путине и председателе КНР Си Цзиньпине. Выступая перед своими сторонниками в Южной Каролине, он отметил высокий интеллект лидеров двух стран.
"Я знаю Путина очень хорошо, он очень умный, очень сообразительный", — сказал Трамп сторонникам.
Бывший американский лидер не обделил вниманием и председателя КНР. Трамп сказал, что китайский лидер также обладает высокими умственными способностями.
Ранее Дональд Трамп уже отзывался положительно о Владимире Путине и Си Цзиньпине. Однако действующий президент Джо Байден получает от Трампа только критику в свой адрес. А во время поездки в Пенсильванию кандидат от республиканцев и вовсе допустил, что Байден не осознаёт того, что он ещё жив, а также заявил, что ему встречались шестилетние дети гораздо умнее нынешнего американского лидера.