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11 февраля, 14:43

Трамп восхитился Путиным и Си Цзиньпином

Трамп одарил комплиментами Путина и Си Цзиньпина в ходе поездки в Южную Каролину

Президент РФ Владимир Путин (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © Kremlin.ru

Кандидат на президентский пост США Дональд Трамп в открытой форме лестно отозвался о президенте России Владимире Путине и председателе КНР Си Цзиньпине. Выступая перед своими сторонниками в Южной Каролине, он отметил высокий интеллект лидеров двух стран.

"Я знаю Путина очень хорошо, он очень умный, очень сообразительный", — сказал Трамп сторонникам.

Бывший американский лидер не обделил вниманием и председателя КНР. Трамп сказал, что китайский лидер также обладает высокими умственными способностями.

"Чёртов засранец": Байден обматерил Трампа из-за шутки
"Чёртов засранец": Байден обматерил Трампа из-за шутки

Ранее Дональд Трамп уже отзывался положительно о Владимире Путине и Си Цзиньпине. Однако действующий президент Джо Байден получает от Трампа только критику в свой адрес. А во время поездки в Пенсильванию кандидат от республиканцев и вовсе допустил, что Байден не осознаёт того, что он ещё жив, а также заявил, что ему встречались шестилетние дети гораздо умнее нынешнего американского лидера.

Владимир Озеров
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