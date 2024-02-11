Трамп восхитился Путиным и Си Цзиньпином

Кандидат на президентский пост США Дональд Трамп в открытой форме лестно отозвался о президенте России Владимире Путине и председателе КНР Си Цзиньпине. Выступая перед своими сторонниками в Южной Каролине, он отметил высокий интеллект лидеров двух стран.

"Я знаю Путина очень хорошо, он очень умный, очень сообразительный", — сказал Трамп сторонникам.