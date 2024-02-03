"Чёртов засранец": Байден обматерил Трампа из-за шутки

Президент США Джо Байден за закрытыми дверьми обматерил своего предшественника Дональда Трампа из-за шуток о нападении на Пола Пелоси — мужа бывшего спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Как пишет Politico, ссылаясь на собственный источник, американский лидер назвал своего непримиримого соперника "чёртовым засранцем".

"Какой чёртов засранец этот парень", — сказал нынешний глава Белого дома.