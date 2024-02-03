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3 февраля, 07:25

"Чёртов засранец": Байден обматерил Трампа из-за шутки

Politico: Байден обматерил Трампа из-за шуток про мужа Пелоси

Президент США Джо Байден за закрытыми дверьми обматерил своего предшественника Дональда Трампа из-за шуток о нападении на Пола Пелоси — мужа бывшего спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Как пишет Politico, ссылаясь на собственный источник, американский лидер назвал своего непримиримого соперника "чёртовым засранцем".

"Какой чёртов засранец этот парень", — сказал нынешний глава Белого дома.

Подчёркивается, что подобные выражения противоречат имиджу Байдена, позиционирующего себя как человека, который стремится снизить уровень жестокости в политике. В Белом доме отказались комментировать эти сообщения.

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Напомним, в октябре 2023 года 42-летний Дэвид Депейп ворвался в дом Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и с молотком напал на её мужа Пола. Мужчину оперативно задержали и обвинили в том числе в покушении на убийство. В свою очередь супруг бывшего спикера Палаты представителей перенёс операцию из-за трещины в черепной коробке. Позднее нападавший из тюрьмы позвонил в студию одного из телеканалов, извинившись за "недоделанную работу". Дональд Трамп не раз комментировал инцидент, а на одной из встреч с калифорнийскими республиканцами он и вовсе пошутил, что Нэнси Пелоси выступает против строительства стены на границе с Мексикой, хотя вокруг её дома также есть ограждение, "которое, очевидно, не очень хорошо сработало".

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Матвей Константинов
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