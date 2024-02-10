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10 февраля, 03:31

Байден может не понимать, что всё ещё жив, считает Трамп

Дональд Трамп: Байден может не осознавать, что он ещё жив

Президент США Джо Байден может не отдавать себе отчёт в том, что он ещё жив. Об этом заявил его предшественник Дональд Трамп на мероприятии национальной оружейной ассоциации в штате Пенсильвания, которое показывали кабельные сети страны.

"Если его не привлекут к уголовному делу, это им решать, но тогда и меня нельзя обвинять. Это ничего более, чем избирательное преследование политического оппонента Байдена, меня. Я не знаю, причастен ли Байден, потому что я не думаю, что он знает, что живой. Но это злобные и очень умные люди, которые окружают его рабочее место", — пояснил Трамп.

Он упомянул последнее решение спецпрокурора, который проводил расследование неправильного хранения Байденом секретных документов. Трамп напомнил, что Байден много лет хранил закрытые материалы в картонных коробках в гараже за обычной дверью. При этом бумаги Трампа хранились в надёжно закрытых помещениях.

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Напомним, расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов главой Соединённых Штатов Джо Байденом завершено. Министр юстиции и генпрокурор США Меррик Гарланд пообещал вскоре предоставить все необходимые документы по этому делу Конгрессу США.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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