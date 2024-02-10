Байден может не понимать, что всё ещё жив, считает Трамп

Президент США Джо Байден может не отдавать себе отчёт в том, что он ещё жив. Об этом заявил его предшественник Дональд Трамп на мероприятии национальной оружейной ассоциации в штате Пенсильвания, которое показывали кабельные сети страны.

"Если его не привлекут к уголовному делу, это им решать, но тогда и меня нельзя обвинять. Это ничего более, чем избирательное преследование политического оппонента Байдена, меня. Я не знаю, причастен ли Байден, потому что я не думаю, что он знает, что живой. Но это злобные и очень умные люди, которые окружают его рабочее место", — пояснил Трамп.