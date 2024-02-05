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5 февраля, 16:02

Трамп опасается, что третья мировая успеет разгореться, пока Байден у власти

Третья мировая война может начаться совсем скоро — ещё при президентстве Джозефа Байдена, который скверно справляется со своими обязанностями. Такой прогноз озвучил в понедельник, 5 февраля, экс-глава Белого дома Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

По его словам, престарелый демократ будет у власти ещё как минимум девять месяцев, а за этот период может успеть произойти любая катастрофа.

"Очень высока вероятность, что ещё до истечения его срока мы получим третью мировую войну, потому что он не выполняет свою работу", предрекает Трамп.

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"Поджигательница войны": Трамп разнёс свою последнюю соперницу на пути к борьбе с Байденом

Ранее Дональд Трамп в очередной раз прошёлся по своему оппоненту на президентских выборах и действующему американскому президенту Джо Байдену, заявив, что его преемник превратил США в свалку для всего остального мира. А вот Путина и Си Цзиньпина американский миллиардер назвал умными и влиятельными людьми, невзирая на то, "нравится это кому-то или нет".

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Getty Images / Chip Somodevilla

Марина Калегина
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