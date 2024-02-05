Трамп опасается, что третья мировая успеет разгореться, пока Байден у власти

Третья мировая война может начаться совсем скоро — ещё при президентстве Джозефа Байдена, который скверно справляется со своими обязанностями. Такой прогноз озвучил в понедельник, 5 февраля, экс-глава Белого дома Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

По его словам, престарелый демократ будет у власти ещё как минимум девять месяцев, а за этот период может успеть произойти любая катастрофа.

"Очень высока вероятность, что ещё до истечения его срока мы получим третью мировую войну, потому что он не выполняет свою работу", — предрекает Трамп.