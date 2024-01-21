Благодаря Байдену: Трамп назвал США свалкой для мира
Трамп считает, что некомпетентность Байдена сделала из США свалку для всего мира
Миллиардер Дональд Трамп в очередной раз прошёлся по своему оппоненту на президентских выборах и действующему американскому президенту Джо Байдену. Как заявил экс-хозяин Белого дома на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир, его преемник превратил США в свалку для всего остального мира благодаря своей некомпетентности.
"При Байдене на посту президента США превратились в свалку для остального мира", — сказал политический деятель.
Предприниматель также назвал нахождение Байдена на главном посту страны "угрозой демократии". В то же время Трамп подчеркнул, что офис действующего американского лидера ничего не может сделать правильно и из-за этого там ещё никого не уволили.
Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал возможное возвращение Трампа на пост главы государства. По словам британского политика, победа американского миллиардера на грядущих выборах президента США может быть тем, что нужно миру.
Flickr / Trump White House Archived