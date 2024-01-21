Благодаря Байдену: Трамп назвал США свалкой для мира

Миллиардер Дональд Трамп в очередной раз прошёлся по своему оппоненту на президентских выборах и действующему американскому президенту Джо Байдену. Как заявил экс-хозяин Белого дома на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир, его преемник превратил США в свалку для всего остального мира благодаря своей некомпетентности.

"При Байдене на посту президента США превратились в свалку для остального мира", — сказал политический деятель.

Предприниматель также назвал нахождение Байдена на главном посту страны "угрозой демократии". В то же время Трамп подчеркнул, что офис действующего американского лидера ничего не может сделать правильно и из-за этого там ещё никого не уволили.