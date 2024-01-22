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22 января, 05:29

"Поджигательница войны": Трамп разнёс свою последнюю соперницу на пути к борьбе с Байденом

Трамп назвал свою соперницу на праймериз Хейли "поджигательницей войны"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его соперница на праймериз Республиканской партии является "поджигательницей войны". Политик пообещал избавить Штаты от таких людей.

"Мы изгоним поджигателей войны. Мы изгоним людей, которые хотят всё время устраивать войны. Никки — одна из таких", — сказал он.

Трамп пояснил, что такие люди хотят "всех поубивать" и заработать много денег для производителей ракет. По его словам, Хейли является "глобалисткой" — частью "больного политического класса", по-настоящему ненавидящего США. Бывший американский лидер даже поставил её в один ряд с фашистами.

Кроме того, считает политик, "радикально левые демократы" поддерживают Хейли, так как понимают, что она "неизбираема" и не составит конкуренции нынешнему главе государства Джо Байдену.

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Напомним, 21 января стало известно о решении губернатора штата Флорида, республиканца Рона Десантиса выйти из предвыборной гонки. Обращаясь к избирателям, он поддержал кандидатуру Дональда Трампа. Тем временем Никки Хейли — единственный оставшийся конкурент бывшего президента — отказалась последовать примеру Десантиса.

Обложка ©

ТАСС / AP / Matt Rourke

Матвей Константинов
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