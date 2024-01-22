"Поджигательница войны": Трамп разнёс свою последнюю соперницу на пути к борьбе с Байденом

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его соперница на праймериз Республиканской партии является "поджигательницей войны". Политик пообещал избавить Штаты от таких людей.

"Мы изгоним поджигателей войны. Мы изгоним людей, которые хотят всё время устраивать войны. Никки — одна из таких", — сказал он.

Трамп пояснил, что такие люди хотят "всех поубивать" и заработать много денег для производителей ракет. По его словам, Хейли является "глобалисткой" — частью "больного политического класса", по-настоящему ненавидящего США. Бывший американский лидер даже поставил её в один ряд с фашистами.