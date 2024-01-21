Из президентской гонки в США вышел ещё один участник

"Если бы я мог сделать хоть что-то, чтобы достичь желаемого исхода, больше мероприятий и интервью в рамках предвыборной кампании, я бы это сделал. Но я не могу просить поддерживающих нас людей безвозмездно тратить своё время и отдавать свои ресурсы, если у нас нет чёткого пути к победе. Сегодня я объявляю о приостановке своей предвыборной кампании", — заявил Десантис.