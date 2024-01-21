Из президентской гонки в США вышел ещё один участник
Губернатор Флориды Десантис заявил о выходе из президентской гонки в США
Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис. Обложка © ТАСС / Sean Rayford / AP
Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис сообщил о выходе из президентской гонки в США. О своём решении он рассказал в видеообращении, опубликованном в социальной сети X.
"Если бы я мог сделать хоть что-то, чтобы достичь желаемого исхода, больше мероприятий и интервью в рамках предвыборной кампании, я бы это сделал. Но я не могу просить поддерживающих нас людей безвозмездно тратить своё время и отдавать свои ресурсы, если у нас нет чёткого пути к победе. Сегодня я объявляю о приостановке своей предвыборной кампании", — заявил Десантис.
Вместе с этим он объявил, что поддерживает кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, с которым у него были некоторые разногласия. Десантис убеждён, что экс-хозяин Белого дома явно превосходит действующего лидера США Джо Байдена.
Это не первый кандидат, который принял решение покинуть предвыборную гонку в США. Ранее о таком намерении объявили бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, бизнесмен Вивек Рамасвами, а также экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон. Все кандидаты представляли Республиканскую партию.