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16 января, 21:12

В США из предвыборной гонки выбыл ещё один соперник Трампа

Бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон вышел из предвыборной гонки США

Бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон. Обложка © Flickr / Arkansas National Guard

Бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон. Обложка © Flickr / Arkansas National Guard

Участвовавший в праймериз в Айове бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон решил выйти из предвыборной гонки. Как говорится в его заявлении, опубликованном в социальных сетях, политический деятель остался недоволен результатами состоявшихся накануне кокусов (собрания партийных активистов, на которых каждая политическая фракция выбирает своего кандидата).

"Моя позиция принципиального республиканца, который обладает опытом и говорит правду о фаворите гонки, не возымела успеха в Айове", — заявил Хатчинсон.

Помимо этого, экс-глава Арканзаса поздравил миллиардера Дональда Трампа с победой в состоявшихся недавно мероприятиях. В своём заявлении политик подчеркнул, что после завершения президентской кампании он вернётся в свой родной штат.

В США из предвыборной гонки вышел один из главных конкурентов Трампа от республиканцев
В США из предвыборной гонки вышел один из главных конкурентов Трампа от республиканцев

Ранее из предвыборной гонки вышел бизнесмен Вивек Рамасвами. Он также сделал это после предварительного голосования в американском штате Айова.

Алексей Соловьёв
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