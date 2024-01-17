В США из предвыборной гонки выбыл ещё один соперник Трампа
Бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон вышел из предвыборной гонки США
Бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон. Обложка © Flickr / Arkansas National Guard
Участвовавший в праймериз в Айове бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон решил выйти из предвыборной гонки. Как говорится в его заявлении, опубликованном в социальных сетях, политический деятель остался недоволен результатами состоявшихся накануне кокусов (собрания партийных активистов, на которых каждая политическая фракция выбирает своего кандидата).
"Моя позиция принципиального республиканца, который обладает опытом и говорит правду о фаворите гонки, не возымела успеха в Айове", — заявил Хатчинсон.
Помимо этого, экс-глава Арканзаса поздравил миллиардера Дональда Трампа с победой в состоявшихся недавно мероприятиях. В своём заявлении политик подчеркнул, что после завершения президентской кампании он вернётся в свой родной штат.
Ранее из предвыборной гонки вышел бизнесмен Вивек Рамасвами. Он также сделал это после предварительного голосования в американском штате Айова.