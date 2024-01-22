Единственный конкурент Трампа отказался снимать свою кандидатуру с выборов президента США

Единственный оставшийся конкурент миллиардера Дональда Трампа в борьбе за выдвижение от Республиканской партии — экс-представитель США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли — заявила, что не намерена снимать свою кандидатуру с президентских выборов в Соединённых Штатах.

На встрече со своими сторонникам в Нью-Гемпшире, где во вторник, 23 января, пройдут республиканские праймериз, она заявила, что в гонке участвовали 14 человек, в итоге все представители партии кроме Трампа и Хейли выбыли из этого процесса. По её словам, теперь всё сводится к вопросу о том, хотят ли американцы ещё больше того, что уже было, или им надо "чего-то новенького".

Помимо этого, Хейли ответила на вопрос, будет ли она поддерживать того, кто станет кандидатом на главный пост страны от республиканцев. Бывший губернатор Южной Каролины в свою очередь подчеркнула, что этим кандидатом станет она.

В то же время она считает, что 75% её соотечественников не хотят повторения поединка между Трампом и действующим главой государства Джо Байденом. Также Хейли отметила, что не намерена останавливаться на достигнутом и планирует победить Трампа.

"У нас есть Нью-Гемпшир, Южная Каролина, супервторник. Мы продолжим идти вперёд, сражаться и победим. Я привыкла к тому, что люди недооценивают меня", — сказала она.