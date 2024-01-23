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23 января, 07:34

"Нравится вам это или нет": Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина умными и влиятельными

Дональд Трамп: Путин и Си Цзиньпин любят свои страны, в отличие от Байдена

Президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин по-настоящему любят свои государства и делают всё для того, что они преуспели, в отличие от американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Они [Путин и Цзиньпин] любят свои страны, и они хотят, чтобы их страны преуспели. А у нас [во главе государства стоит] человек, который, по моему мнению, не способен на это", — заявил Трамп, добавив, что Путин и Си Цзиньпин — очень умные и влиятельные люди, "нравится вам это или нет".

При этом, говоря о 81-летнем Байдене, он совсем не сдерживался в выражениях и назвал его "чрезвычайно некомпетентным" политиком, который не может связать пары слов и найти лестницу, чтобы спуститься со сцены.

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Ранее Трамп уже обращал внимание, что действующий президент США превратил страну в свалку для всего остального мира благодаря своей некомпетентности. При этом Байден в ответ уже как-то критиковал соперника за восхищение Путиным. Между тем многие действительно обеспокоены состоянием пожилого политика: нынешний американский лидер не перестаёт "удивлять" общественность. Так, например, недавно он вновь опозорился и даже потянул с собой на дно пресс-секретаря Белого дома.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Гунеев

Николь Вербер
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