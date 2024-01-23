"Нравится вам это или нет": Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина умными и влиятельными

Президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин по-настоящему любят свои государства и делают всё для того, что они преуспели, в отличие от американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Они [Путин и Цзиньпин] любят свои страны, и они хотят, чтобы их страны преуспели. А у нас [во главе государства стоит] человек, который, по моему мнению, не способен на это", — заявил Трамп, добавив, что Путин и Си Цзиньпин — очень умные и влиятельные люди, "нравится вам это или нет".